Tylko ⅕ Polaków interesują liczby i statystyki, w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej ten odsetek jest wyższy. Nowe dane Waterdrop

Dwóch na pięciu Polaków do lektury artykułów zachęcają atrakcyjne elementy graficzne

Marka Waterdrop przeprowadziła badanie konsumenckie w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, w Cechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. Wyniki ankiety wskazują, że 41 proc. respondentów z Polski do przeczytania artykułu, wiadomości e-mail lub postu na blogu najczęściej zachęcają przede wszystkim elementy graficzne – ładne zdjęcia lub użyte emotikony. To najmniejszy odsetek spośród badanych krajów. Tę odpowiedź wskazało 51 proc. badanych z Czech, 47 proc. – z Rumunii, 46 proc. – z Węgier i 43 proc. – ze Słowacji.

Dane liczbowe przyciągają uwagę co piątego Polaka

Ponad ⅕ badanych z Polski (21 proc.) deklaruje, że do lektury tekstów zachęcają ich ciekawe liczby i statystyki, tę odpowiedź wskazało także 35 proc. uczestników badania z Rumunii, 32 proc. – ze Słowacji oraz Węgier, a także 22 proc. z Czech. Tylko co siódmy (14 proc.) ankietowany z Polski przyznaje, że do lektury tekstu zachęca go zadane w nagłówku pytanie. Dotyczy to również 13 proc. respondentów z Czech, 12 proc. – ze Słowacji oraz co dziesiątego badanego z Rumunii i Węgier.

Polacy pokochali Microdrinki Waterdrop

Waterdrop zapytał również badanych o ich ulubione kategorie i smaki kapsułek marki. Ulubioną kategorią wszystkich uczestników badania są Microdrinki – tak deklaruje aż 60 proc. badanych z Polski, a w pozostałych krajach biorących udział w badaniu odsetek tych wskazań waha się między 50 proc. (Rumunia) a 58 proc. (Węgry). Marka Waterdrop wprowadza nowy smak Microdrinka – Frosted Lime. Jego smak to orzeźwiające połączenie limonki i liścia cytryny. Produkt zawiera naturalne ekstrakty z owoców i roślin, jest wegański i nie zawiera kalorii, cukru oraz sztucznych dodatków. Co ważne, Microdrink Frosted Lime zawiera witaminę C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz witaminę B, która przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia. Obok smaku Cola jest to Microdrink, który najlepiej smakuje rozpuszczony w wodzie gazowanej, tworząc w ten sposób efekt podobny do popularnych na całym świecie napojów gazowanych.

Odliczanie do świąt z Waterdrop

Dostępne są także dwa kalendarze adwentowe, które towarzyszą nam w odliczaniu do świąt. Mały zawiera 25 okienek, w każdym z nich znajduje się kapsułka Waterdrop w jednym z 11 smaków. Duży także ma 25 okienek i znajdziemy w nim, oprócz pełnowymiarowych opakowań kapsułek, także akcesoria i naczynia Waterdrop. Oba kalendarze zawierają nowe smaki oraz produkty z edycji limitowanych.